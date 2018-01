Liebe Leser,

Aktionäre der Deutschen Bank können sich diesen Termin vormerken: Bereits am 2. Februar soll das vorläufige Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht werden. Dazu soll es eine "Jahresmedienkonferenz" geben, und zwar um 10:00 Uhr Ortszeit in Frankfurt am Main. Nun, nachdem die Deutsche Bank diesen Monat bereits vorläufige Eckdaten zum vierten Quartal 2017 veröffentlicht hatte, dürfte klar sein, worauf es hinausläuft: Auch 2017 hat die Deutsche Bank unter dem ... (Peter Niedermeyer)

