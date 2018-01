von Astrid Zehbe, Euro am Sonntag Mario Draghi ist ein Mann, der seine Worte mit Bedacht wählt. Er weiß, dass das, was er in seiner Funktion als Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) von sich gibt, an den Märkten genau analysiert wird und schlimmstenfalls zu einem Donnerwetter führen kann. Als der Italiener am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...