Die britische Regierung hat eine Analyse zu den Folgen des Brexit angefertigt, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Denn das Papier stärkt die Brexit-Gegner und entzweit die Briten nur noch mehr.

"Wir sind bestens auf den Brexit vorbereitet", werden britische Regierungsbeamte nicht müde zu betonen - auch wenn es außerhalb des Regierungsviertels in London große Zweifel daran gibt. Sowohl Brexit-Befürworter als auch Brexit-Gegner kritisieren die britische Premierministerin Theresa May für ihr Vorgehen in den Verhandlungen mit Brüssel. Durch ein nun an die Öffentlichkeit gekommenes Dokument wird die Kritik noch lauter: Ganz gleich, welchen Deal Großbritannien beim Abschied aus der Europäischen Union (EU) mit den verbleibenden 27 EU-Mitgliedern schließen wird, heißt es in dem Papier mit dem Titel "EU Exit Analysis - Cross Whitehall Briefing", dass Großbritannien schlechter dastehen werde als zuvor. Alle Wirtschaftssektoren würden negativ betroffen.

Besonders pikant: Auftraggeber der Einschätzung, die dem Nachrichtenportal Buzzfeed zugespielt wurde, war wohl die britische Regierung selbst. Sie gibt sich eigentlich größte Mühe gibt, in Brüssel und in dem eigenen Land Optimismus zu verbreiten. ...

