Köln (ots) - Nach Vorwürfen gegen Dieter Wedel: Verjähren Sexualdelikte zu früh?



Die Vorwürfe wiegen schwer: In zahlreichen Fällen soll der deutsche Regisseur Dieter Wedel Schauspielerinnen sexuell belästigt und genötigt haben - die Anschuldigungen reichen von Schikane über Gewalt bis hin zu Vergewaltigung. Eine der Betroffenen spricht jetzt bei stern TV: Die österreichische Schauspielerin Brigitte Karner. In den neunziger Jahren soll ihr Dieter Wedel bei gemeinsamen Dreharbeiten Avancen gemacht haben - als Karner ablehnte, habe er sie bei den anschließenden Drehs massiv schikaniert und beleidigt, berichtet sie. Öffentlich gemacht wurden die Vorwürfe gegen den 75-Jährigen durch die Wochenzeitung "Die Zeit", mehrere betroffene Frauen schilderten dort Vorfälle, die teilweise mehr als 30 Jahre zurückliegen sollen. Wedel weist die Anschuldigungen zurück. Eine juristische Aufklärung wird es in fast allen Fällen nicht mehr geben - sollten die Übergriffe tatsächlich stattgefunden haben, wären sie inzwischen verjährt. Der Fall Wedel wirft auch die Frage auf: Verjähren Sexualdelikte zu schnell? Darüber und über die Vorwürfe gegen Wedel spricht Steffen Hallaschka am Mittwoch live mit Brigitte Karner und Eva Kuhn, Anwältin und Expertin für Sexualstrafrecht.



Duell der Dschungel-Stars: Olivia Jones und Marc Terenzi auf Sterne-Jagd bei den Zuschauern



Sie waren selbst im Dschungelcamp, meisterten zahlreiche Dschungelprüfungen und wurden am Ende zu König und Prinzessin gekrönt: Doch können Olivia Jones und Marc Terenzi sich auch fernab des australischen Dschungels beweisen? stern TV hat sich eine ganz besondere Prüfung für die beiden Stars einfallen lassen: In den vier Wänden unserer Zuschauer geht's auf Sterne-Jagd - egal ob Küchenschrank, Badewanne oder Dachboden: kein Ort ist vor den beiden Ex-Campern sicher. Zu welchen wilden Szenen es bei der verrückten Suche kam und welcher Star am Ende triumphiert hat: das berichten Olivia Jones und Marc Terenzi am Mittwoch live bei stern TV.



