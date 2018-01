Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die wirtschaftlich günstige Konstellation ist beim privaten Investor angekommen, der an den Börsen besonders in den USA aber auch in Europa jetzt mit von der Partie ist. Dabei ist die Rekordjagd an der Wall Street beeindruckend, obwohl die großen Aktienindizes (Dow Jones, Standard & Poors 500, Nasdaq 100) seit Wochen überhitzt sind. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...