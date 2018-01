Erstmals kam in der EU im vergangenen Jahr mehr Strom aus Windkraft, Photovoltaik und Biomasse als aus der Kohlekraft. Trotzdem stagnierte insgesamt der Erneuerbaren-Anteil an der Stromerzeugung, so ein Bericht von Agora Energiewende und Sandbag. Zwar legte die Windkraft deutlich zu, auf der anderen Seite ging die Wasserkraft witterungsbedingt deutlich zurück. Für die Zukunft sehen die Think Tanks vor allem in der immer günstigeren Photovoltaik viel Potenzial.Im Jahr 2017 wurde aus Wind, Sonne und Biomasse in der Europäischen Union erstmals mehr Strom produziert als aus Stein- und Braunkohle zusammen. ...

