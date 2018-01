Die steigenden Renditen am Anleihemarkt und die Talfahrt von Apple haben am Dienstag die Wall Street belastet. Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten verlor zur Eröffnung 0,9 Prozent auf 26.194 Punkte, der S&P500 fiel um 0,8 Prozent auf 2829 Zähler und der Nasdaq-Composite büßte an der Technologiebörse 1,1 Prozent auf 7388 Punkte ein.

