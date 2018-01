Auch die dritte Runde der Verhandlungen um den Haustarif bei VW sind ohne Ergebnis geblieben. Ein verbessertes Angebot des Managements weisen die Gewerkschaftes zurück. Nun soll es einen Warnstreik geben.

Nach dem ergebnislosen Ende der dritten Verhandlungsrunde für den Haustarif der rund 120.000 VW-Beschäftigten haben die Gewerkschaften einen Warnstreik an den sechs westdeutschen Volkswagen-Standorten angekündigt. "So geht das nicht, die Beschäftigten haben dafür kein Verständnis", kritisierte Thorsten Gröger, Verhandlungsführer für das Haustarifgebiet der Volkswagen AG, das jüngste Angebot des Autobauers. Er kündigte am Dienstag an: "Die Antwort wird genau wie in der Fläche nicht lange auf sich warten lassen: Übermorgen wird es auch bei Volkswagen Warnstreiks geben!"

IG-Metall-Sprecher Sascha Howind betonte: "Bei dem heute vorgelegten Arbeitgeber-Angebot handelt es sich nur um kosmetische Verbesserungen, das ist entschieden zu ...

