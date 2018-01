BERLIN (Dow Jones)--CDU und CSU sehen sich beim Kompromiss mit der SPD zum Familiennachzug von Flüchtlingen als Sieger vom Platz gehen. "Damit hat sich das zwischen CDU und CSU formulierte Regelwerk zur Migration durchgesetzt", sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder im Reichstag. Seinen Worten nach werden Union und Sozialdemokraten am Donnerstag eine neue Regelung zum Familiennachzug für Flüchtlinge beschließen.

Die Einigung entspricht dem im Sondierungspapier Vereinbarten. Demnach wird der Familiennachzug für Flüchtlinge mit minderem (subsidiärem) Schutzstatus bis 31. Juli verlängert. Ab August sollen dann pro Monat 1.000 Familienmitglieder nach Deutschland kommen dürfen. Zusätzlich soll es Härtefallregelungen für besonders vom Schicksal getroffene Familien geben. Die will die SPD in den Koalitionsverhandlungen so breit wie möglich fassen. Vergangenes Jahr kam die Härtefallregelegung nur in einigen Dutzend Fällen zur Anwendung. Subsidiär Geschützte erhalten kein Asyl, weil ihnen in ihrer Heimat keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben droht. Sie dürfen in Deutschland zunächst für ein Jahr bleiben.

Der SPD-Parteitag hatte der Parteispitze den Auftrag gegeben, der Union Zugeständnisse im Bereich Migration abzuverhandeln. Nach dem Stand der Dinge ist ihr das nicht gelungen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer warnte die Genossen davor, die Union mit dem Mitgliederentscheid erpressen zu wollen. "Die SPD tut gut daran, dass sie sich jetzt auf die Interessen der Bürgerinnen und Bürger konzentriert und nicht auf Parteigremien", sagte Scheuer. Die SPD-Mitglieder müssen am Ende über den Koalitionsvertrag per Mitgliederentscheid abstimmen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2018 09:37 ET (14:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.