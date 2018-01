Der bevorstehende Kurssprung hatte sich ja bereits am Freitag angekündigt und heute sehen wir ihn. Auch der DOW macht wie ihm empfohlen eine Pause. Entsprechend zerbröselt es den DAX, der sämtliches Vertrauen der Anleger verloren hat. Angefangen hatte es ja mit dem Zurückfallen in den Seitwärtstrend, was die Schwäche deutlich machte. Richtig negativ wird es beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...