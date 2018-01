Liebe Leser,

es mehren sich die Sorgen bei den Anlegern von Apple, dass die von den Analysten avisierten Umsatzzahlen für das iPhone X viel zu hoch gegriffen waren und es in wenigen Tagen eine böse Überraschung geben könnte. Der Kursverlauf bildet die Unsicherheit deutlich ab und mit dem Bruch der bedeutenden Unterstützung bei 170 USD wandelt sich das Chart in ein bärisches Szenario um. Lange Zeit pendelte die Aktie seitwärts in einer Range von 170 USD bis 175 USD. Mit einem Ausbruch über ... (Stefan Klotter)

