Liebe Leser,

Wirecard konnte zu Beginn der neuen Woche jeden Zweifel ausräumen, dass die Aktie in einen Abwärtstrend geraten könnte. Die Notierungen erholten sich bereits wieder, genauso, wie hier vorab angekündigt. Jetzt allerdings hat die Aktie damit ein Potenzial von 10 % und mehr, ggf. auch bis zu 50 %, meinen Chartanalysten. Im Detail: Die Aktie ist in einem stetigen Aufwärtstrend in der Spitze bis auf etwa 110 Euro emporgeklettert. Nun sank der Wert auf weniger als 100 Euro, befindet ... (Frank Holbaum)

