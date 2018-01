Es muss wohl davon ausgegangen werden, dass sich mit Basel IV schon im Vorfeld der hierzu später zu erwartenden Umsetzung vor einer Kreditzusage weiterer (bank)-bürokratischer Aufwand nicht nur bei Betriebsfestigungen, sondern auch und vor allem bei Betriebsgründungen bzw. -übernahmen auftun wird. Neben einer, zumindest aus Sicht der kreditgebenden Banken, meist nicht ausreichenden Liquiditätslage, spielt immer wieder die Angemessenheit der zur Verfügung stehenden Sicherheiten eine wesentliche Rolle.

In der Vergangenheit reichten ein vernünftig geplantes und von einer vom Kreditgeber akzeptierten Institution wie der zuständigen Innung begleitetes Existenzgründungskonzept sowie vom Steuerberater angefertigte Liquiditäts- und Rentabilitätsberechnungen für die ersten Jahre nach der Gründung zur Kreditvergabe meist aus, um Bankinstitute zu überzeugen. In der heutigen Zeit hat die Bedeutung werthaltiger Sicherheiten dagegen mit einer zum Teil erheblichen und in Einzelfällen durchaus auch überraschenden Geschwindigkeit zugenommen, wie der folgende Fall zeigt.

Ordentliches Gesamtkonzept

Als Jürgen W. und Rüdiger K. der ersten Bank, übrigens der langjährigen Hausbank von K., ihr Gründungskonzept präsentierten, waren beide zukünftigen Jungunternehmer äußerst optimistisch. Es ging um den Kauf eines Betriebes, für den sich die beiden Jungunternehmer bereits während ihrer Ausbildung interessierten. Da sie damals bereits wussten, dass der jetzige Betriebsinhaber ohnehin kurz vor dem Ausstieg aus dem Berufsleben stand, nahmen sie frühzeitig Kontakt zu ihm auf und signalisierten ihm ihre Pläne. Diese Pläne hatten sich nun konkretisiert und wurden von der zuständigen Innung auch weitgehend unterstützt.

Ermutigt durch diese Begleitung, konnten sie auch einen renommierten Wirtschaftsprüfer von ihrem Konzept überzeugen. Dies kam zusätzlich in den durch ihn angefertigten Liquiditäts- und Rentabilitätsberechnungen zum Ausdruck, die zumindest für die ersten Jahre eine durchaus stabile finanzielle ...

