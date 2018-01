München (ots) -



Das Wissensquiz vom 5. bis 9. Februar 2018 um 18:00 Uhr im Ersten



Der Wochenanfang und der Start ins Wochenende stehen bei "Wer weiß denn sowas?" ganz im Zeichen der Comedy: Am Montag raten der Schweizer Spaßvogel Marco Rima und der Mannheimer Bülent Ceylan um die Wette, und am Freitag treten die Comedians Chris Tall und Markus Maria Profitlich gegeneinander an.



Am Dienstag übernehmen die Schauspieler das Rate-Ruder. Zuerst messen sich Christina Plate und "Bergretter" Sebastian Ströbel miteinander, bevor am Mittwoch das Vater-Sohn-Team Uwe und Wilson Gonzales Ochsenknecht klärt, wer von ihnen die meisten Fragen aus zwölf Kategorien richtig beantworten kann.



Am Donnerstag hat Moderator Kai Pflaume Sportjournalist Sebastian Hellmann und Fußball-Legende Pierre Littbarski zu Gast. Und am Freitag tritt geballte Schönheit im Quizstudio an, wenn die Top-Models Eva Padberg und Lena Gercke an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum erspielen wollen. Dazu müssen die richtigen Antworten auf praktische Alltagsfragen wie diese gefunden werden:



Was sollten Urlauber beachten, wenn sie ihre Reisepassnummer online in ein Einreiseformular eintragen?



a) Vor der Nummer muss immer "DE" eingetragen werden. b) Es gibt kein "O", sondern nur eine Null. c) Leerstellen müssen mit Bindestrichen ausgefüllt werden.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 5. bis 9. Februar 2018 im Überblick:



Montag, 5. Februar - die Comedians Marco Rima und Bülent Ceylan Dienstag, 6. Februar - die Schauspieler Christina Plate und Sebastian Ströbel Mittwoch, 7. Februar - das Vater-Sohn-Schauspieler-Team Uwe Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht Donnerstag, 8. Februar - der Sportjournalist Sebastian Hellmann und Fußball-Legende Pierre Littbarski Freitag, 9. Februar - die Top-Models Eva Padberg und Lena Gercke, sowie die Comedians Chris Tall und Markus Maria Profitlich



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



