Bern (ots) - Ab dem Jahr 2020 wird der durchschnittliche

CO2-Grenzwert für neue Personenwagen auf 95 Gramm pro Kilometer

gesenkt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss ein erheblicher Teil der

Neufahrzeug-Flotte elektrifiziert werden, denn mit

Verbrennungsmotoren allein ist die Einhaltung nicht möglich. Aus

diesem Grund werden in den kommenden Jahren zahlreiche neue

Elektroautos und über das Stromnetz ladbare Hybrid-Modelle

(«Plug-in-Hybride») auf den Markt kommen.



auto-schweiz hat sich ein ambitioniertes Branchenziel für den

Marktanteil dieser «Steckerfahrzeuge» im Jahr 2020 gesetzt, um die

CO2-Vorgaben einhalten zu können. Das Ziel übertrifft die

allermeisten Schätzungen und Prognosen von Experten, ist aber auch

mit der Forderung nach der Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen

verknüpft.



Gerne stellen wir Ihnen den anvisierten E-Marktanteil bei unserer

Medienkonferenz vor und laden Sie wie folgt ein:



Zeit: Donnerstag, 15. Februar 2018, 11.15 Uhr bis ca. 12.00 Uhr

Ort: Clé de Berne, Schauplatzgasse 39, 3011 Bern

Anschl.: Stehlunch



Ablauf der Medienkonferenz und auftretende Referenten:



Ab 10.45 Uhr: Eintreffen der Medienschaffenden, Kaffee und Gipfeli

11.15 Uhr: Begrüssung durch auto-schweiz-Mediensprecher Christoph

Wolnik

11.20 Uhr: Vorstellung des Branchenziels von auto-schweiz für

Steckerfahrzeuge im Jahr 2020; François Launaz, Präsident

auto-schweiz

11.35 Uhr: Notwendige technische Grundlagen und Rahmenbedingungen für

Erreichung des Ziels; Andreas Burgener, Direktor auto-schweiz

11.50 Uhr: Fragen der Medien

Ca. 12.00 Uhr: Stehlunch



Im Anschluss an die Medienkonferenz stehen die Referenten für

individuelle Interviews zur Verfügung.



Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung zur

Medienkonferenz bis am Dienstag, 13. Februar 2018, per E-Mail an

Christoph Wolnik: c.wolnik@auto-schweiz.ch.



auto-schweiz / auto-suisse

Weitere Auskünfte:

Christoph Wolnik, Mediensprecher

T 079 882 99 13

c.wolnik@auto-schweiz.ch