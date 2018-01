Die Nachfrage nach der Gemeinschaftswährung bleibt gut und es sieht am Dienstag nach einem Turnaround aus, so dass der EUR/USD zum neuem Tageshoch in den Bereich der 1,2450 steigt. EUR/USD Fokus auf US Daten, Trump Der erneute Verkaufsdruck gegenüber dem Greenback bleibt erhalten und so kann das Paar die kritische 1,2400 schnell überwinden, nach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...