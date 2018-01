Zwischen traditionellen Börse wie Frankfurt oder Stuttgart und virtuellen Handelsplattformen wie Tradegate oder Lang & Schwarz gibt deutliche Unterschiede. Für Privatanleger aber lohnt der Blick auf die Digitalbörsen.

Für Profi-Trader ist die Frage essentiell, aber auch für Privatanleger spielt sie eine zunehmend wichtige Rolle: Auf welcher Handelsplattform lasse ich meine Wertpapierorder ausführen?

Wenn Anleger Aktien oder andere Wertpapiere handeln möchten, haben sie eigentlich erstmal ganz andere Sorgen: Wie hoch ist das Kurspotenzial, wie hoch das Risiko? Kaufe oder verkaufe ich zum richtigen Zeitpunkt? Fragen zu den Transaktionskosten und zur Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskursen (Spreads) rücken da in den Hintergrund. Dabei lohnt es sich, die Vor- und Nachteile der ein oder anderen wichtigen Handelsplattform zu kennen.

Früher war der Parketthandel noch alternativlos, meist laut und wuselig an den nationalen (Frankfurt am Main) und regionalen Börsen - wie Hamburg, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf. Auch die gibt es noch. Allerdings schwindet ihre Bedeutung unaufhaltsam. Der wohl wichtigste Grund: Investoren zahlen lieber weniger als zwar traditionsreiche, aber - sorry - provinzielle Börsenplätze mit höheren Gebühren zu unterstützen.

Der größte Day-Trader im Land

Moderne, digitale Handelsplattformen wie Lang & Schwarz oder Tradegate sind bei der Abwicklung nicht an Orte gebunden und arbeiten ausschließlich in der virtuellen Welt. Und das hat unbestreitbare Vorteile.

Um es gleich vorwegzunehmen: Es ist Anlegern nicht möglich, die Leistung dieser beiden Handelsplattformen in direkter Form in Anspruch zu nehmen. Hierzu müssen Anleger auf das Angebot ihrer Depotbank oder ihres Online-Brokers zurückgreifen. Der muss diese Handelsplattformen in der Ordermaske zur Auswahl stellen. Dann aber können Anleger sehr wohl Einfluss darauf nehmen, über wen ihr Trade abgewickelt wird: Einfach, indem sie für ihre Order eine alternative Handelsplattform auswählen.

Während eine Regionalbörse wie etwa die Börse München jeden einzelnen Trade getrennt voneinander ausführt und dafür natürlich auch Kosten berechnet, werden bei Lang & Schwarz oder Tradegate die Orders eines Tages gesammelt und zu einem geeigneten Zeitpunkt in einem Rutsch geschlossen. Das spart nicht nur Transaktionskosten, sondern gibt den Handelsplattformen darüber hinaus noch die Möglichkeit, auf den für sie günstigsten Tageskurs zu warten. Das hört sich nicht nur an wie Day-Trading auf ganz hohem Niveau - das ist es auch.

Indirekter Handel mit anderen Privatanlegern

Nach eigenen Angaben ist die zur Gruppe Deutsche Börse AG gehörende Tradegate Exchange eine auf die Ausführung von Privatanleger-Aufträgen ...

