Die Krankenkassen wehren sich gegen Vorwurf, gesetzlich Versicherte würden in Deutschland schlechter versorgt. Sie warnen die Unterhändler von SPD und Union: Gemeinsame Arzthonorare sind nur teuer und bringen gar nichts.

Beim SPD-Parteitag war es ein großes Thema: SPD-Chef Martin Schulz und die übrigen Unterhändler hätten sich bei den Sondierungsverhandlungen beim Thema Gesundheitspolitik von der Union den Schneid abkaufen lassen. Nicht einmal so etwas wie ein Einstieg in die Bürgerversicherung sei vereinbart worden. Stattdessen habe die SPD die Beibehaltung des Zwei-Klassen-Systems widerstandlos hingenommen. So lautete die Kritik vor allem vom linken Flügel und den Jusos.

Bei den bis Freitag terminierten Koalitionsverhandlungen haben die SPD-Vertreter in der Arbeitsgruppe Gesundheit daher jetzt einen Auftrag des Parteitags zu erfüllen, der der Quadratur des Kreises gleicht. Sie müssen irgendetwas beschließen, dass sich als wirksames Instrument gegen die angebliche Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland verkaufen lässt. Ein SPD-Vertreter weiß schon länger, was das sein muss: Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach wirbt bereits seit einigen Jahren für einheitliche Arzthonorare für gesetzlich und Privatversicherte. Gleich hohe Arzt-Honorare, so die dahinter liegende Vorstellung, würden automatisch dazu führen, dass Privatversicherte bei der Terminvergabe nicht mehr einseitig bevorzugt werden, nur weil die Privathonorare bis zu drei Mal höher sind als die Leistung. Und dass die gesetzlich Versicherten nicht weiter als Patienten zweiter Klasse behandelt werden.

Doch seit Dienstag formiert sich deutlicher Widerstand gegen diesen Plan einer Einheitsgebührenordnung, den der Gesundheitsökonom von der Universität Bonn, Karl Lauterbach, in der SPD erst richtig salonfähig gemacht hat. Der Verband der Ersatzkrankenkassen machte sogar eine doppelte Front gegen den Professor auf.

Erstens bestritt die Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner, dass es die behauptete Zwei-Klassen-Medizin überhaupt gibt. Zweitens wies der Chef der Selbstverwaltung des Verbands, Uwe Klemens, die Behauptung zurück, höhere Arzthonorare für gesetzlich Versicherte würden deren Versorgung verbessern. Eine Anhebung der Arzthonorare auf PKV-Niveau würde nach überschlägigen Berechnungen fünf Milliarden Euro im Jahr kosten. Klemens meint, das wäre herausgeworfenes Geld. Zwischen 2012 und 2016 seien die Arzthonorare bereits um 22,5 Prozent und damit deutlich überproportional erhöht worden. Die Versorgung sei dadurch keinen Deut besser geworden. Auch schon vor dieser stattlichen Erhöhung hätten die Mediziner keinesfalls am Hungertuch genagt, so Klemens.

Die Ersatzkassen stützen sich auf eine aktuelle repräsentative Forsa-Umfrage unter 1000 gesetzlich Versicherten. Danach sind 85 Prozent der gesetzlich Versicherten zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer medizinischen Versorgung. 96 Prozent, die in den vergangenen beiden Jahren einen Hausarzt aufgesucht haben, waren mit ihrer Behandlung sehr zufrieden. 88 Prozent sagten das gleiche von ihren Facharztbesuchen. Es gebe mithin eine generell hohe Zufriedenheit mit dem System. Die Menschen schätzten daran besonders die solidarische Finanzierung. Durch sie wird unter anderem sichergestellt, dass Familienmitglieder ohne eigenes Erwerbseinkommen beitragsfrei mitversichert werden. In der PKV muss sich dagegen jeder einzeln versichern. "Die generelle Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung ist also hoch. Von einer systematischen Schlechter-Behandlung von GKV-Patienten, wie von Professor Lauterbach behauptet, kann keine Rede sein", so Elsner.

Das Gegenteil sei eher richtig, argumentiert Elsner. Beim der medizinischen Versorgung habe die gesetzliche Krankenversicherung sogar die Nase vorn. Nur bei der GKV gebe es nämlich über den Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen eine regelmäßige Bewertung neuer Leistungen und Behandlungsverfahren auf deren medizinischen Nutzen. Nur in der GKV werde systematische Qualitätssicherung betrieben. Die private Krankenversicherung sei dazu gar nicht in der Lage, so Elsner. "Also mit der GKV sitzen Sie in der ersten Klasse der medizinischen Kunst." Mit der PKV eher in der ungesicherten zweiten Klasse.

Das heißt nicht, dass die Forsa-Umfrage ...

