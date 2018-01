Sowohl Volkswagen als auch die Allianz von Renault, Nissan und Mitsubishi nehmen für sich in Anspruch, größter Autobauer der Welt zu sein. Der Streit ist am Ende eine Frage der Statistik.

Der Titel des Weltmarktführers auf dem Automarkt ist heiß umkämpft. Zum Jahresende rühmte sich Volkswagen, das Jahr 2017 als größter Autohersteller der Welt abgeschlossen zu haben. Die französisch-japanische Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi will den Wolfsburgern genau dieses Titel streitig machen. Am Dienstag veröffentlichte die Allianz ihre Absatzzahlen für das vergangene Jahr. Damit, so Konzernchef Ghosn, sei man der weltgrößte Autobauer. Denn mit 10,61 Millionen verkauften Autos konnte das japanisch-französische Trio nicht nur 6,5 Prozent mehr verkaufen als im Vorjahr, sondern auch etwas mehr als Volkswagen.

Im Jahr 2016 hatte die Allianz noch mit knapp 10 Millionen Wagen auf Platz drei gelegen. Doch Renault macht Volkswagen den Rang des größten Autobauers durch die Integration von Mitsubishi streitig. "Renault-Nissan-Mitsubishi ist die Nummer eins weltweit geworden", trumpfte Vorstandschef Carlos Ghosn auf. Dabei kommt es ganz auf die Zählweise an.

Denn auch Volkswagen rühmt sich damit, der weltgrößte Autobauer zu sein. Die VW-Gruppe verkaufte im vergangenen Jahr 10,74 Millionen Fahrzeuge und damit 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Doch bei den Renault-Zahlen handelt es sich um Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, während VW auch die rund 200.000 Lastwagen der Lkw-Töchter Scania und MAN mitgezählt, argumentierte die Renault-Allianz. Ohne Lastwagen käme der VW-Konzern, zu dem auch die Marken Audi, Seat, Skoda und Porsche gehören, weltweit auf 10,53 Millionen verkaufte Fahrzeuge. Am Ende es damit eine Frage der Statistik, ob die Krone nach ...

