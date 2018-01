Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesländer haben nach neuen Zahlen des Bundesfinanzministeriums im abgelaufenen Jahr 2017 insgesamt einen kräftigen Überschuss verbucht - obwohl sie ursprünglich ein Defizit in ihren Planungen vorgesehen hatten.

"Die Ländergesamtheit erzielte bis einschließlich Dezember einen Haushaltsüberschuss von insgesamt 14,2 Milliarden Euro", heißt es in einer Aufstellung des Finanzministeriums, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Verbesserung um 5,4 Milliarden Euro." In ihren Planungen waren die Länder der Aufstellung zufolge noch von einem Gesamtdefizit von 5,6 Milliarden Euro ausgegangen.

Der haushaltspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Eckhardt Rehberg, warnte die Länder deshalb vor weiteren Forderungen zu Lasten des Bundes. "Vor dem Hintergrund der laufenden Koalitionsverhandlungen und der erheblichen Beteiligung von Landespolitikern an den Verhandlungen gilt: Das Schröpfen des Bundes durch die Länder muss jetzt ein Ende haben", erklärte der CDU-Politiker.

Die Überschüsse zeigten, dass die Länder in der Lage seien, ihre Aufgaben zu erfüllen und keine zusätzlichen Entlastungen durch den Bund bräuchten. "Die Länder können für eine angemessene finanzielle Ausstattung ihrer Kommunen sorgen, sie können Gelder in den sozialen Wohnungsbau und in ihre Schulen investieren und zusätzliche Lehrer, Polizisten und Richter einstellen", konstatierte Rehberg. Er verwies auf die bereits erfolgten Entlastungen der Länder durch den Bund.

