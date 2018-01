Industrie 4.0 verändert viele Jobs. Manche Arbeiten könnten schon heute von Robotern ausgeführt werden. Einige Berufsbilder werden damit bald unnötig. Andere Jobs passen jedoch genau in diese neuen Arbeitswelt.

Herr Land, in zwei Sätzen: Wie arbeiten wir in Zukunft?Karl-Heinz Land: In 15 bis 20 Jahren wird die Hälfte der Arbeit, so wie wir sie kennen, verschwunden sein. Und in drei bis vier Dekaden wird niemand mehr arbeiten - zumindest nicht für Geld.

Klingt nach viel Leerlauf im Leben.Die Wenigsten werden dann einfach zuhause herumsitzen. Die Menschen werden vermutlich Ehrenämtern oder vergleichbares übernehmen. Es geht dann bei der Beschäftigung - wir können sie auch gerne weiter Arbeit nennen - nicht mehr darum, den Lebensunterhalt damit zu verdienen, sondern Sinn zu stiften.

Ist der Sprung nicht zu groß für so kurze Zeit?Experten sagen, dass es die letzten dreihundert Jahre wahrscheinlich weniger Veränderungen gegeben hat, als die nächsten dreißig Jahre mit sich bringen werden. Das wird unser gesamtes Leben umkrempeln. Die Arbeitswelt wird sich komplett von rechts auf links drehen.

In welchen Berufen bekommen wir diese Veränderungen schon bald zu spüren?Zunächst werden wir das Ende der Assistenten sehen. In wenigen Jahren werden sich Manager Gedanken machen, ob sie wirklich noch notwendig sind. Chefs könnten sich schon bald auf Alexa, Siri oder Cortana verlassen.Steuerberatern und Buchhaltern gebe ich nur noch fünf bis zehn Jahre. Dann wird es auch diese Berufsgruppen nicht mehr geben, weil sich solche Jobs bestens digitalisieren, vernetzen und automatisieren lassen.

Gleiches gilt für alles rund um das Thema automatisiertes Fahren. Taxi- und Busfahrer ebenso wie Lkw-Fahrer werden ihren Job aufgeben müssen, sobald Maschinen das Steuer übernehmen können. Daran schließt sich dann die Revolution in der Logistikbranche an. Automatisierte Lkw können sich selber steuern und mithilfe einer Künstlichen Intelligenz die schnellste, kürzeste, praktischste Route ausarbeiten - wozu braucht man da noch Logistiker? Sie sehen, das zieht einen Rattenschwanz hinter sich her.

Dass es in wenigen Jahren gar keine Assistenten oder Steuerberater in Deutschland mehr geben wird, ist schwer vorstellbar.Diese Entwicklung läuft doch bereits! Ein Zeichen dafür ist etwa das Börsenparkett: Vor einigen Jahren gab es einmal hunderte, tausende Aktienhändler - das waren diejenigen, die mit Papier fuchtelten. Die gibt es nicht mehr. Warum? Sie wurden wegautomatisiert. Eine Aktie wird heute tausend Mal in ...

