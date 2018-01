Spielwarenunternehmen kämpfen mit sinkenden Umsätzen. Carrera will nun Kunden mit moderner Elektronik locken: Fans können ihr Ebenbild aus dem 3D-Drucker ans Steuer setzen und die Fahrt per Cockpit-Kamera miterleben.

Wenn die Konsumenten heute in Deutschland eine Rennbahn kaufen, dann ist es in aller Regel eine von Carrera. Den Marktanteil beziffert Carrera-Eigentümer Andreas Stadlbauer auf mehr als 90 Prozent. Die Konkurrenz, das sind also nicht die anderen Rennbahnhersteller. "Es sind Smartphone-Produzenten und Modelabels", meint der Fabrikant aus Salzburg.

Um gegen dynamische Marken wie Samsung, Apple oder Zara bestehen zu können, muss auch der legendäre Rennbahnhersteller mit der Zeit gehen. Erstmals baut Stadlbauer daher jetzt eine Kamera in seine Miniatur-Boliden ein. Über eine Computerbrille können die Fans nun die Rennen live aus der Fahrerperspektive miterleben.

Dass die Nutzer selbst ihre Rennen mit einer solchen Brille austragen, hält Stadlbauer zwar für eher unwahrscheinlich. Viel zu schnell seien die Wagen unterwegs, da komme das menschliche Gehirn nicht mit. Viel wichtiger sei, dass die Kunden mit der hinter der Frontscheibe platzierten Kamera jetzt Filme drehen können - und diese dann in den sozialen Medien verbreiten. Die Leute könnten jetzt "auf professionelle Art interessante Inhalte produzieren", sagte Stadlbauer ...

