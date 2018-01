Lego gerät stärker unter Druck: Der Spielwarenhersteller hat in Deutschland erneut Marktanteile verloren. Ein Kurswechsel des Familienunternehmens steht aber nicht zur Debatte - neue Bausätze sollen die Wende bringen.

Es sind nur 0,4 Prozentpunkte. Trotzdem sind sie für Lego alarmierend. Denn schon das zweite Jahr in Folge hat der größte Spielwarenhersteller Europas in Deutschland Marktanteile verloren. Jahrelang ist der dänische Klötzchenhersteller in Deutschland stürmisch gewachsen, hat die Konkurrenz immer weiter abgehängt. Doch seit 2016 stockt das Wachstum, das Geschäft bröckelt.

Mit einem Marktanteil von 16,8 Prozent im Jahr 2017 verkauft Lego zwar immer noch deutlich mehr Spielwaren als jeder andere Hersteller hierzulande. Verfolger wie Ravensburger, Mattel, Hasbro oder Playmobil hinken weit hinterher.

Trotzdem kann Deutschland-Chef Frédéric Lehmann mit der Entwicklung nicht zufrieden sein. "2017 war kein einfaches Jahr", sagte der Manager im Vorfeld der Spielwarenmesse in Nürnberg. "Wir blieben hinter den Erwartungen, die wir uns gesetzt hatten."

In der Tat, schon im vergangenen Jahr hatte Lehmann auf dem weltweit wichtigsten Branchentreff zum Angriff angesetzt. ...

