Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Xenia Seeberg, die sich in Freundschaft von Schauspieler Sven Martinek trennte // Freitag, 2. Februar 2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Mit Schmetterlingen im Bauch fängt alles an - und im Idealfall folgt eine glückliche Beziehung mit dem Traumpartner. In vielen Beziehungen kommt irgendwann der Punkt, an dem die Liebe verloren geht - oft schleichend und kaum spürbar, manchmal aber auch mit einem Paukenschlag. Viele Paare entscheiden sich dann, ihre Beziehung nicht kampflos aufzugeben. Sie halten an ihrer Liebe fest und arbeiten an ihrer Partnerschaft. In vielen Fällen ist eine Trennung jedoch unvermeidlich. Nicht immer gelingt es dabei, in Freundschaft und Respekt auseinanderzugehen. So manche große Liebe endet in einem Rosenkrieg. Was bedeutet es für Kinder, die Trennung ihrer Eltern mitzuerleben? Plötzlich gibt es kein gemeinsames Zuhause mehr und nicht selten machen die zerstrittenen Eltern ihre Kinder zum Spielball der eigenen Interessen. Wie geht man damit um, wenn die Liebe füreinander verloren geht? Wann ist eine Trennung der richtige Weg? Wie gelingt die Trennung für alle Beteiligten? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen in "Nachtcafé: Wenn die Liebe geht" am Freitag, 2. Februar, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Markus Jacobs erlebte einen Rosenkrieg Wie schlimm das Ende einer Liebe sein kann, musste Markus Jacobs miterleben. Als es nach zwölf Jahren Ehe kriselte und er einer Affäre seiner Frau auf die Schliche kam, reichte er die Scheidung ein. Es folgte ein Rosenkrieg, in dem es vor allem um Geld ging. "Ich hätte mit allem leben können - ich kann nur nicht damit leben, wenn man so ausgenutzt wird."



Xenia Seeberg trennte sich in Freundschaft von Schauspieler Sven Martinek Die Schauspielerin Xenia Seeberg ist ein gutes Beispiel dafür, dass es auch anders gehen kann. Nach fünf Jahren zerbrach ihre Ehe mit dem Schauspieler Sven Martinek, doch "trotz aller Verletzungen ist die Liebe für den Menschen geblieben." Erst sieben Jahre später reichten die beiden die Scheidung ein und sind bis heute gute Freunde - auch für ihren gemeinsamen Sohn.



Sabine und Berthold Mehne haben gemeinsam eine Liebeskrise überstanden Dass man als Paar auch eine Liebeskrise überstehen kann, ohne sich zu trennen, haben Sabine und Berthold Mehne erfahren. Als nach 27 Jahren Familienleben die Kinder aus dem Haus waren, erlebten sie Nähe und gemeinsame Zeit wie nie zuvor in ihrem Leben. Zu viel, wie sie feststellen mussten: "Zu viel Nähe kann eine Liebe auch töten." Und so suchten die beiden eine räumliche Lösung für ihr emotionales Problem.



Inke Hummel erlebte als Scheidungskind die Entfremdung von ihrem Vater Inke Hummel war zehn Jahre alt, als ihre Eltern sich scheiden ließen. Während sie bei ihrer Mutter aufwuchs, litt der Kontakt zum Vater. "Ich hätte mir gewünscht, dass er versucht, weiterhin mitzubekommen, wohin mein Weg geht." Doch der verletzte Stolz des verlassenen Ehemanns machte es dem Vater unmöglich, eine normale Beziehung zu seiner Tochter aufzubauen. Ein Umstand, der Inke Hummel lange geprägt und begleitet hat.



Dr. Mathias Jung ist als Paar- und Familientherapeut tätig Der erfahrene Paar- und Familientherapeut Dr. Mathias Jung weiß: "Wenn die Liebe geht, beginnt ein neues Kapitel unseres Lebens." Doch wie es weitergeht, wenn der Kampf um die Liebe vergeblich ist, kann ganz unterschiedlich sein. Das Entscheidende dabei: den Respekt dem anderen gegenüber wahren, denn ansonsten schädigen wir uns selbst.



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Wenn die Liebe geht" am Freitag, 2. Februar 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen



Fotos über www.ARD-Foto.de



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2