Die börsennotierte S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) begibt die angekündigten Unternehmensanleihen (ISIN AT0000A1Z9D9 und ISIN AT0000A1Z9C1) mit einem Volumen von EUR 100 Mio. in der sechsjährigen Tranche und einem Volumen von EUR 50 Mio. in der zwölfjährigen Tranche. Der Kupon der fix verzinsten Anleihe mit der sechsjährigen Laufzeit beträgt 1,75 % per annum; der Kupon der fix verzinsten Anleihe mit der zwölfjährigen Laufzeit beträgt...

