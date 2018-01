Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta036/30.01.2018/16:25) - Die börsennotierte S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) begibt die angekündigten Unternehmensanleihen (ISIN AT0000A1Z9D9 und ISIN AT0000A1Z9C1) mit einem Volumen von EUR 100 Mio. in der sechsjährigen Tranche und einem Volumen von EUR 50 Mio. in der zwölfjährigen Tranche. Der Kupon der fix verzinsten Anleihe mit der sechsjährigen Laufzeit beträgt 1,75 % per annum; der Kupon der fix verzinsten Anleihe mit der zwölfjährigen Laufzeit beträgt 2,875 % per annum.



Die Anleihen mit einer Stückelung von jeweils EUR 500 können von Privatanlegern in Österreich und Deutschland vom 01.02.2018 bis 05.02.2018 (vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist vorbehalten) bei Kreditinstituten gezeichnet werden. Die Anleihen werden im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren.



Ernst Vejdovszky, CEO der S IMMO AG, kommentiert: "Unser Ziel ist es, profitables Wachstum für unsere Investoren zu erzielen. Die erfolgreiche Platzierung dieser Unternehmensanleihen sichert uns dafür langfristig zusätzlichen Handlungsspielraum."



Weiterführende Hinweise zu den Anleihen finden Sie unter http://www.simmoag.at/anleihen2018



Diese Information dient Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG dar. Sie stellt jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die "Gesellschaft") dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s), Irland(s) oder dem Vereinigten Königreich bestimmt. Das Angebot von Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligten Basisprospekts, allfälliger Nachträge dazu sowie den endgültigen Bedingungen der jeweiligen Emission ("Prospekt"), der an der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos erhältlich ist und in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft ( http://www.simmoag.at/anleihen2018 ) eingesehen werden kann. Im Zusammenhang mit einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend.



Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan, Irland oder Großbritannien. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.



Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Andreas J. Feuerstein Tel.: +43 1 22795-1125 E-Mail: andreas.feuerstein@simmoag.at Website: www.simmoag.at



ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



