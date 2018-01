Monument Re Limited ("Monument Re") gab heute bekannt, das vollständige Eigentum an Aspecta Assurance International Luxembourg S.A. ("Aspecta") erworben zu haben. Die Übernahme unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen.

Aspecta, ein Lebensversicherungsunternehmen mit Sitz in Luxemburg und Zweigstellen in Deutschland, Italien und Spanien, wurde 2000 als eine 100%ige Tochtergesellschaft der Talanx Group gegründet. Seit dem 31. Dezember 2010 war sie für Neukunden geschlossen. Aspecta spezialisierte sich auf fondsgebundene Produkte im Einzelprämienbereich für vermögende Privatkunden und fondsgebundene Produkte mit laufender Prämienzahlung für den Einzelhandelsmarkt.

Dies ist die erste Übernahme von Monument Re in Luxemburg (und die zweite in Kontinentaleuropa), gemäß seiner Strategie Portfolios oder Versicherer in Europa zu übernehmen und diese Geschäfte in kapitaleffizienter Weise zu betreiben. Diese Übernahme beinhaltet auch Aspectas 25%igen Anteil an Quality Insurance Services Luxembourg S.à r.l., der wichtigste Dienstanbieter für Aspecta.

Manfred Maske, Group CEO von Monument Re sagte: "Ein wesentliches Ziel bleibt die Entwicklung und das Wachstum unserer Benelux-Plattform. Die Übernahme von Aspecta Assurance International Luxembourg S.A. ist ein wichtiger grundlegender Schritt im Vollzug unserer Benelux-Strategie mit voraussichtlich weiteren Übernahmen von Run-off-Portfolios und -Einheiten. Wir begrüßen unsere neuen Kollegen und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unser Geschäft weiter aufzubauen."

Der Geschäftsabschluss folgt auf den Erhalt der aufsichtsbehördlichen Genehmigung und der Erfüllung der Abschlussbedingungen.

Über Monument Re

Monument Re Limited ("Monument Re") wurde 2016 gegründet und operiert mit einer Lizenz der Bermuda Monetary Authority als Klasse-E-Rückversicherer. Monument Re tritt als Rückversicherer und als Akquisiteur von vermögenswert-intensiven europäischen Versicherern auf, die ihre Kapitaleffizienz mit einer Rückversicherungs- und/oder Akquisitionsstrategie verbessern wollen.

