Osnabrück (ots) - Familiennachzug: Linke werfen Union und SPD "Fischen am rechten Rand" vor



Parteichefin Kipping kritisiert "familienunfreundliche" Koalition



Osnabrück. Linken-Chefin Katja Kipping hat Union und SPD vorgeworfen, mit ihrem Kompromiss beim Familiennachzug von Flüchtlingen "am rechten Rand zu fischen". Kipping sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch): "Niemandem geht es besser, wenn man dafür sorgt, dass es Geflüchteten möglichst schlecht geht." Zwei vorgeblich christliche und eine sozialdemokratische Partei zeigten sich mit der Einigung auf die fast völlige Abschaffung des Familiennachzuges von Flüchtlingen von ihrer äußerst "familienunfreundlichen Seite", statt sich endlich um die Lösung der wichtigen Probleme in diesem Land zu kümmern, kritisierte Kipping.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207