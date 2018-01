Die insolvente Klinikgruppe Paracelsus baut 400 Arbeitsplätze ab. Der Großteil der Stellen wird in Karlsruhe gestrichen, wo eine Klinik geschlossen wird. Aber auch der Stammsitz Osnabrück ist betroffen.

Bei dem insolventen Privatklinikkonzern Paracelsus sollen bundesweit rund 400 Arbeitsplätze gestrichen werden. 190 davon entfielen auf die Klinik in Karlsruhe, die geschlossen werden soll, sagte der Generalbevollmächtigte und Sanierungsbeauftragte Reinhard Wichels am Dienstag nach einer Mitarbeiterversammlung in Osnabrück. Von dem Stellenabbau werde auch die Klinik am Stammsitz Osnabrück betroffen sein. Details stünden aber noch nicht fest. Ende Februar solle es ein Sanierungskonzept geben.

Die Paracelsus-Gruppe hatte am 21. Dezember Insolvenz in Eigenverantwortung ...

