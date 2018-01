Miami (ots/PRNewswire) -



Führendes indisches Auftragsforschungsinstitut schließt Partnerschaft mit ArisGlobal, um seine Lieferfähigkeit bei seinen Abläufen und bei der Biometrik zu erhöhen.



ArisGlobal, ein führender Anbieter von integrierten cloudbasierten Softwarelösungen für den Bereich Life Science, hat heute seine Zusammenarbeit mit SIRO Clinpharm bekanntgegeben, einem führenden Auftragsforschungsinstitut (contract research organisation, CRO) mit umfassendem Serviceangebot. Der Einsatz einer vereinigten, integrierten CTMS- und EDC-Lösung, LifeSphere CTMS (https://goo.gl/VzoAB1) für das Management klinischer Studien und LifeSphere EDC (https://goo.gl/D9uSUx) für das Management klinischer Daten, ermöglicht SIRO eine Skalierbarkeit, einen schnellen Aufbau von Studien, effiziente Verfolgung von Daten und Datenintegrität, was in einer Ausweitung seiner Geschäftsgelegenheiten mit neuen Sponsoren auf der ganzen Welt resultiert.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/523994/ArisGlobal_Logo.jpg )



"Wir haben die Komplettlösung einer eClinical-Plattform gesucht, die es uns ermöglicht, in höherem Tempo und mit mehr Zuversicht zu wachsen und zu expandieren. Die integrierten Dashboards und eTMF geben dem Träger darüber hinaus eine einzige Anlaufstelle, um die Integrität des Projekts und das Risikomanagement auf kontinuierlicher Basis zu bewerten", sagte Dr. Vatsal Shah, COO bei SIRO Clinpharm. "ArisGlobal hat klar die Vorteile demonstriert, die eine vereinigten EDC- und CTMS-Lösung und gebrauchsfertige Integrationen mit Drittanbietersystemen liefern würden. Seine technologisch hochentwickelte eDiary-Fähigkeit ist unerreicht, und die Unterstützung und die Schulungen, die wir erhalten haben, haben es uns ermöglicht, diese vereinigte Lösung in vollem Umfang einzusetzen."



SIRO Clinpharm ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut und eines der wenigen auf der Welt, das eine vollständige, umfassende Lösung für die Durchführung klinischer Projekte durch sein Fachwissen und seine Erfahrung in den Bereichen klinische Abläufe, Datenmanagement, Biostatistik, statistische Programmierung, Medizinpublizistik und Pharmakovigilanz anbietet. SIRO hat im Laufe der Jahre mit mehreren dem Branchenstandard entsprechenden Plattformen zusammengearbeitet, doch das Unternehmen war auf der Suche nach einem einzigen Lösungspaket, das eine funktionsreiche, umfassende Lösung liefert, die seinen eigenen Ansatz für Lösungen widerspiegelt, die für Kunden vom Standpunkt der Projektdurchführung angeboten werden. Hier kommt die LifeSphere Clinical Plattform zum Zug.



LifeSphere CTMS und LifeSphere EDC sind Bestandteil von LifeSphere Clinical (https://goo.gl/FBN8Nc), die wertschöpfende, integrierte eClinical-Plattform der Branche, die einem Unternehmen als Multi-Tenant-Cloud sowie ein mobilbasierter Arbeitsraum für alle Medikamentenwicklungsaktivitäten dient. LifeSphere CTMS ermöglicht es Life-Science-Unternehmen, alle Aufgaben und Aktiviten im Zusammenhang mit dem Aufbau, der Durchführung und dem Abschluss von klinischen Studien zu planen, zu verfolgen und zu kontrollieren. LifeSphere EDC ist das innovative Datenerfassungssystem, das vollständig mit RTMS und eCOA vereinigt ist; alle Module bauen auf den gleichen Datenstrukturen und der gleichen Architektur auf. Mit der vollständig vereinigten LifeSphere Clinical-Plattform werden relevante Daten automatisch von einem EDC-System zu CTMS übertragen, um wichtige Aktivitäten auszulösen, beispielsweise die Bezahlung von Versuchsleitern und die Überwachung von Besuchen.



"SIRO ist ein Beispiel für den Wert, der erzielt werden kann, wenn die Möglichkeiten der Integration und Effizient von Multi-Tenant-Bereitstellungen eingesetzt werden, um sowohl Prozesse als auch die Kosteneffizienz zu verbessern", sagte Sankesh Abbhi (https://goo.gl/piYcfB), Präsident und CEO von ArisGlobal. "Unser Ziel bei allen LifeSphere-Lösungen ist es, auf besten Branchenpraktiken aufzubauen, ein Fundament einer offenen Architektur zu schaffen, Cognitive Computing und KI-Technologie einzusetzen und so viel wie möglich zu automatisieren, und außerdem die Gesamtbetriebskosten durch eine Multi-Tenant-Cloud zu reduzieren. Die Verfolgung dieses Ziels hat zu schnellem Wachstum unseres klinischen Kundenstamms geführt, und mittlerweile verlassen sich mehr als 30 Life-Science-Unternehmen auf LifeSphere Clinical."



OTS: ArisGlobal newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119824 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119824.rss2



Pressekontakt:



SIRO Clinpharm: http://www.siroclinpharm.com/ LifeSphere CTMS: https://goo.gl/7qEntH LifeSphere EDC: https://goo.gl/CGArH6 Über ArisGlobal® ArisGlobal ist ein visionäres Technologieunternehmen, das die Art und Weise transformiert, wie die erfolgreichsten Unternehmen aus dem Bereich Life Science Durchbrüche schaffen und neue Produkte auf den Markt bringen. Die kognitive Technologieplattform ArisGlobal LifeSphere® integriert maschinelle Lernfähigkeiten zur Automatisierung der Kernfunktionen des Produktlebenszyklus. Unsere kognitive Plattform wurde mit großem Sachverstand und einer langfristigen Perspektive gestaltet, die mehr als 30 Jahre Erfahrung umfasst, und sie bietet umsetzbare Erkenntnisse, steigert die Effizienz, sorgt für die Regelbefolgung und senkt die Gesamtbetriebskosten durch Multi-Mandantenfähigkeit. ArisGlobal hat seinen Hauptgeschäftssitz in den USA und unterhält Niederlassungen in Europa, Indien und Japan. Besuchen Sie arisglobal.com oder folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn und Twitter.