Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstagnachmittag mehrheitlich fester tendiert. Sowohl am längeren als auch am kürzeren Ende wurden Kursgewinne verzeichnet. Lediglich die Rendite der dreißigjährigen Benchmark-Anleihe war unverändert. Die wichtigsten Aktienmärkte tendierten allesamt in der Verlustzone.Nachdem am Vormittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...