Liebe Leser,

die Aktie von E.ON legt einige Kurskapriolen hin. Nach den längerfristigen Aufwärtsbewegungen befindet sich der Wert nun auf dem Weg in Richtung neuer Tiefs. Short-Investoren können sich nach Auffassung der Charttechniker auch nach dem Wochenauftakt am Montag freuen, dass sich ihnen erstklassige Chancen bieten. Konkret: Die Aktie verlor einige Cent an Wert und tut dies auch am heutigen Dienstag, wodurch das das 6-Monats-Tief bei 8,50 Euro vom 3. August 2017 immer näher rückt. ... (Frank Holbaum)

