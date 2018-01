Frankfurt - Die Chancen auf weitere Kursgewinne sind auch bei Primärmetallen im Zyklus in der Regel dann am geringsten, wenn die Konjunktur sich im Zenit befindet und die Wahrscheinlichkeit sinkender Wachstumsraten am höchsten ist, so die Analysten der Helaba. Diese Phase dürfte bald erreicht sein.

