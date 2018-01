Frankfurt - Nicht nur die Richtung bzw. Dynamik der kurzfristigen Bewegung der US-Realrendite, sondern auch deren absolutes Niveau ist entscheidend für die Entwicklung der Goldnotierungen, so die Analysten der Helaba. In der Vergangenheit habe sich in der Regel bei Realrenditen von kleiner oder gleich 0% eine signifikant positive, bei 0 bis 4% eine leicht positive und erst bei größer als 4% eine nachhaltig negative Performance für das gelbe Metall ergeben.

