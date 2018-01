Wall Street eröffnet heute in der Verlustzone S&P 500 (US500 in der xStation) fast 60 Punkte vom Allzeithoch vom Freitag entfernt Apple verzeichnet vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes am Donnerstag weitere Rückgänge

Zusammenfassung:Die US-Aktien haben begonnen ihre Cash-Session niedriger zu handeln, nachdem in der Sitzung am Montag ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war. Die gestrige US-Sitzung war die bisher schlechteste für den S&P 500, da der Index 0,67% an Wert verlor. Dies entspricht dem größten Rückgang während der Cash-Stunden seit Anfang September. Die Korrekturbewegung beendete eine 99-tägige Serie ohne einen Verlust über 0,6% (für Aktien) zu realisieren, die bisher längste Serie dieser Art.

Der US500 hat in den letzten 36 Stunden stark an Wert verloren. Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...