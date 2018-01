Liebe Leser,

Bayer konnte auch zu Beginn der neuen Woche keine Signale für einen neuerlichen Aufwärtsschwung setzen. Das Unternehmen ist auf dem Weg zum Test wichtiger Untergrenzen. Diese allerdings sollten nach Meinung von Chartanalysten halten und dann wieder Impulse für kletternde Notierungen freisetzen. Darin liegt die Chance! Konkret: Die Aktie verlor am Montag einige Cent an Wert und notiert auch am heutigen Dienstag schwächer. Damit nähert sie sich im schleichenden Abwärtstrend ... (Frank Holbaum)

