Beim Besuch des ungarischen Premiers Orbán bei seinem Amtskollegen in der Alpenrepublik werden die europakritischen Gemeinsamkeiten betont. Kurz will sich als Brückenbauer zwischen Ost- und Westeuropa profilieren.

Mit einem breiten Lächeln geht Viktor Orbán im österreichischen Bundeskanzleramt ans Mikrofon. Ungarns Regierungschef fühlt sich in Wien nach dem Rechtsruck in der Alpenrepublik pudelwohl. An die Adresse seines österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz sagte der Chef der rechtspopulistischen Partei Fidesz: "Wir kennen uns sehr langer Zeit." Den 31-jährigen Kanzler bezeichnete er als "guten Freund und Partner Ungarns". Das Verhältnis sei von persönlicher Sympathie geprägt.

Bei seinem zweitägigen Arbeitsbesuch machte der 54-jährige Premier keinen Hehl daraus, dass er von einem neuen Österreich-Ungarn träumt, also von einer neuen politischen Achse. "Wenn wir unseren Mann stehen, schützen wir nicht nur Ungarn, sondern auch Österreich", sagte Orbán zum Grenzschutz. Dort helfen bereits heute schon österreichische Ordnungshüter, Flüchtlinge am illegalen Grenzübertritt zu hindern. Österreich ist mit acht Milliarden Euro nach Regierungsangaben in Wien der drittgrößte Investor in Ungarn. 70.000 Ungarn wiederum arbeiten in Österreich.

Seit dem Sieg der konservativen ÖVP und der rechtspopulistischen SPÖ stimmt die Chemie zwischen Wien und Budapest, den beiden historischen Schwesterstädten. Die neue Regierung in der Alpenrepublik hat eine klare Vorstellung von ihrer Aufgabe. "Unser großes Ziel ist es ein Brückenbauer zwischen den Visegrád-Staaten und den westeuropäischen EU-Ländern zu werden", sagte Kurz. Der österreichische Kanzler unterstellt, dass es zwischen dem Westen und Osten unüberwindbaren Hürden gebe. Das wird in Berlin und Paris anders gesehen. Erst vor wenigen Tagen reiste Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einem Besuch beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron direkt nach Sofia, um dort mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Bojko Borissow zu sprechen. Merkel und Borissow kennen sich seit mehr als einem Jahrzehnt.

