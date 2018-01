Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

BVMW diagnostiziert: Dem Mittelstand mangelt es noch an Fachpersonal unddigitalem Know-how(press1) - BVMW diagnostiziert: Dem Mittelstand mangelt es noch anFachpersonal und digitalem Know-howRelaunch Konferenz zeigt Lösungswege zur erfolgreichen DigitalisierungBerlin, 30. Januar 2018. Die digitale Transformation ist nicht erst seit2017 beherrschendes Thema. Für viele Unternehmen ist jedoch immer nochnicht greifbar, welche Folgen die Digitalisierung konkret haben kann. Dasbelegt die aktuelle Konjunkturumfrage des Bundesverbands mittelständischeWirtschaft (BVMW). Laut Alexandra Horn, Leiterin des KompetenzzentrumsMittelstand 4.0 des BVMW, sind die Unternehmen durchaus aufgeschlossen undinvestitionsbereit. Es mangelt aber an Fachpersonal und Wissen. Horn, dieam 26. Februar bei der Relaunch Konferenz in Berlin zur Digitalisierung imMittelstand sprechen wird, empfiehlt Unternehmen daher dringend, inexterne Expertise zu investieren.Die Bereitschaft sich mit Digitalisierungsthemen auseinanderzusetzen, istbei den mittelständischen Unternehmen nach Beobachtung des BVMW weitergestiegen. Dabei geht es vor allem darum, konkrete Projekte und Erfolge zuerzielen. Doch genau hier mangelt es vielen Unternehmen immer noch an dernotwendigen Kompetenz. "Bisher war es so, dass das Wissen immer in denUnternehmen lag. Neue Mitarbeiter wurden ins Unternehmen geholt undangelernt", so Alexandra Horn. Beim Thema Digitalisierung sieht das ihrerMeinung nach ganz anders aus. Hier fehlt das Fachpersonal: "Das Wissenliegt beim Thema Digitalisierung noch nicht in den Unternehmen."Die Debatte über Industrie 4.0 hängt weite Teile des Mittelstands abDas Kompetenzzentrum des BVMW versucht genau hier zu helfen. Vorbehaltelassen sich nach Überzeugung von Alexandra Horn nur abbauen, wenn denUnternehmen der konkrete Nutzen aufgezeigt wird. Die öffentlicheDiskussion überlagere diesen Ansatz leider: "Bei der Debatte überIndustrie 4.0 wird gerne übersehen, dass nur 30 Prozent des deutschenMittelstands in der Produktion tätig sind, aber 70 Prozent imDienstleistungsgewerbe." Auch ginge es dabei zu sehr um die großenKonzerne. "Da fühlt sich der Mittelstand abgehängt", konstatiert Horn.Die Stärke des deutschen Mittelstands liegt in der NischeEine Stärke des deutschen Mittelstands sind Nischenprodukte. In einigenFällen haben sich dabei echte "hidden Champions" entwickelt. Die meistensitzen in den Regionen. Daher gelte es, dieses regionale Potenzialauszuschöpfen. "Es geht um die kleinen Schritte und die kleinen Erfolge",sagt Alexandra Horn. "Hier können Unternehmen von anderen Unternehmenlernen, die zwar andere Produkte anbieten, aber bereits Prozesseerfolgreich verändert haben ohne das große Ganze verändern zu müssen."Diese Prozesse sind in den meisten Fällen sehr ähnlich, wie sich dann inder Praxis zeige. Einige wegweisende Beispiele, wie das erfolgreichfunktioniert, stehen auch am 26. Februar auf dem Programm der RelaunchKonferenz in Berlin.Ohne externe Hilfe geht es nichtDurch das Reproduzieren solcher "Quick Wins" lassen sichFehlinvestitionen, Frusterlebnisse oder das Ausbleiben der erwartetenEffizienzsteigerung vermeiden. Eben jene hätten nicht wenige Unternehmenin der Vergangenheit schon einmal während der ersten Digitalisierungswelleerlebt.Bevor Budgets bereitgestellt werden, gehe es daher vor allem darum,neutrale Instanzen einzuschalten, die beurteilen können, ob der Wert desUnternehmens durch digitale Plattformen gefährdet ist, ausgebaut werdenkann oder neu definiert werden muss. Das können neutraleBeratungsunternehmen sein oder ein Chief Digital Officer, der an Bordgeholt wird, um entsprechende Insights in das Unternehmen und seinWettbewerbsumfeld zu erhalten und dann die richtigen Projekte auf den Wegzu bringen. Horns Appell an den Mittelstand lautet: "Das schafft Ihr nichtalleine. Darum: Holt Euch externe Hilfe!"Das Interview mit Alexandra Horn, Leiterin der Mittelstandsallianz undLeiterin des Kompetenzzentrums beim Bundesverband mittelständischeWirtschaft (BVMW), wurde anlässlich der am 26. Februar in Berlinstattfindenden Relaunch Konferenz geführt und ist in voller Länge unterhttps://infopark.com/de/blog/interview-alexandra-hornzu finden.Relaunch Konferenz:Stefan Heuser, mailto:stefan.heuser@infopark.dehttps://relaunch-konferenz.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

January 30, 2018 11:45 ET (16:45 GMT)