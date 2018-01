Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag den Abwärtstrend des Vortages fortgesetzt. Der Leitindex SMI arbeitete sich am Vormittag zwar dank festen Schwergewichten ins Plus vor, drehte am Nachmittag aber bei schwachen US-Börsen noch ins Minus. Belastet wurden die Aktienmärkte von den weiter anziehenden Bondrenditen. Diese machten den Anleihenmarkt attraktiver und schmälerten den Appetit auf risikoreichere Anlagen wie Aktien, kommentierte ein Marktanalyst.

Die Anleger positionierten sich derzeit an der "Seitenlinie", da in den nächsten Tagen diverse Veröffentlichungen auf Konjunktur- und Unternehmensebene anstünden, hiess es am Markt weiter. Mit einiger Anspannung wird insbesondere die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch erwartet: Es werde befürchtet, dass die Fed-Chefin Janet Yellen bei ihrer letzten Sitzung vor Ende ihrer Amtszeit noch einmal verbal die geldpolitischen Schrauben anziehen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,25% tiefer bei 9'433,34 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,34% auf 1'546,15 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,35% auf 10'821,56 Stellen nach. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 24 im Minus und sechs im Plus.

Die heftigsten Abgaben unter den SMI/SLI-Titeln erlitten erneut Aryzta (-7,4% oder -1,97 CHF). Die Titel des kriselnden Backwarenkonzerns waren bereits am Vortag als schwächste SLI-Titel aus dem Markt gegangen, nachdem ...

