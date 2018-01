ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Dienstag trotz leichter Verluste wacker geschlagen. Denn trotz etwas deutlicherer Verluste an einigen europäischen Börsen und auch an der Wall Street schloss der SMI nur mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf 9.433 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 44,22 (zuvor: 38,24) Millionen Aktien.

Gestützt wurde die Börse in Zürich von der relativen Stärke der Schwergewichte Roche und Nestle, die um 0,6 bzw. 0,1 Prozent zulegten. Die beiden Werte profitierten angesichts der weltweiten Risikoaversion von ihrem defensiven Charakter.

Daneben stützte, dass unangefochten an der Spitze mit Swatch ein zyklischer Wert stand. Die Aktien des Uhrenkonzerns legten nach einem positivem Geschäftsausweis um 5,1 Prozent zu. Wie die guten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr unterstrichen, lief es bei Swatch wieder rund. Der Uhrenhersteller steigerte die Umsätze auf 7,96 Milliarden Franken und übertraf damit laut den Analysten von Bryan Garnier die Marktschätzungen von 7,83 Milliarden Franken leicht. China und Hongkong hätten sich gut entwickelt, hieß es im Handel. Im Sog von Swatch stiegen Richemont um 1,3 Prozent.

Die UBS hat sich in den USA mit den Behörden auf eine Strafzahlung von 15 Millionen Dollar verständigt. Wegen Täuschung im Handel mit Terminkontrakten hatten US-Staatsanwälte Anklage gegen acht Händler erhoben. Diese arbeiteten unter anderem für die Deutsche Bank und die UBS. Die Titel der eidgenössischen Bank verloren 0,7 Prozent und zeigten sich von den Schlagzeilen relativ unberührt. Die Wettbewerberpapiere der Credit Suisse büßten 1,4 Prozent ein - der europäische Bankensektor 1,3 Prozent.

