Anlegernervosität bleibt, SAP mit Licht und Schatten

An gelegentliche Kursrücksetzer hatten sich Anleger in den vergangenen Wochen im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) gewöhnt. Doch inzwischen müssen sich Anleger möglicherweise die Frage stellen, ob die Rekordjagd an der Wall Street vorbei sein könnte.

Das war heute los. Schwache Vorgaben aus Asien hatten den DAX bereits am Vormittag deutlich in die Verlustzone gedrückt. Zeitweise sah es so aus, als könnten sich die Notierungen erholen. Als am Nachmittag die Wall Street jedoch einen sehr schwachen Handelsauftakt hinlegte, wurden die Verkäufe intensiviert. Einmal mehr war auch der starke Euro keine allzu große Hilfe.

Das waren die Tops & Flops. Dem schwachen Gesamtmarktumfeld konnten sich insbesondere so genannte defensive Titel aus der Gesundheitsbranche und dem Konsumgütersektor entziehen. Dazu gehörten heute der Nivea-Hersteller Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000), Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432) oder der Dialyse-Spezialist Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802). Zu den größten Verlierern zählte die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Ein wenig optimistischer Analystenkommentar sorgte dafür, dass das Papier zeitweise mehr als 3 Prozent an Wert einbüßte. Im Fokus stand auch SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600). Europas größter Softwarekonzern hatte gemischte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Außerdem wurde eine milliardenschwere Übernahme verkündet.

