London - Aktienanleger sind am Dienstag an den europäischen Börsen weiter in Deckung gegangen. Am Markt war von Gewinnmitnahmen die Rede. "Ein Kursrutsch in New York macht auch hierzulande die Anleger nervös", sagte Marktanalyst David Madden von CMC Markets. Auch der stabilisierte Euro und die zuletzt attraktiver gewordenen Anleihezinsen sorgten dafür, dass Aktien bei Investoren nicht mehr hoch im Kurs standen.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...