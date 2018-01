Mainz (ots) - Mittwoch, 31. Januar 2018, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Jochen Breyer (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Gäste: Claudia Pechstein, Olympia kann kommen Mockemalör feat. Cäthe Progressive Pop aus Berlin



USA: Trump zur Lage der Nation - Rede mit Fokus auf Wirtschaftspolitik Metaller streiken 24 Stunden - IG Metall fordert 28-Stunden-Woche GroKo: zwei Klassen, zwei Meinungen - Schwarz-Rot streitet um Gesundheit Reportage: Kinder in Mossul - Alltag zwischen Ruinen Siemens ruft zur Hauptversammlung - Kaesers Kurs für den Konzern Service: Fotos ganz groß - Kosten für Druck auf Acryl und Leinen







Mittwoch, 31. Januar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Axel Hacke, Journalist und Autor



Blick in die Arbeitslosenstatistik - Wie kommen die Zahlen zustande? Christrosen: nicht nur zu Weihnachten - Tipps zur Pflege vom Gartenexperten Leckerer Fischeintopf - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier







Mittwoch, 31. Januar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Ungenutzte Obdachlosenunterkünfte - Warum steht vieles leer? Expedition Deutschland: Schwabach - Vom Funken und Fliegen Vom Trucker zum Nageldesigner - Außergewöhnlicher Berufswechsel







Mittwoch, 31. Januar 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland



Urteil im Fall Marcel H. - Er tötete 2017 einen Neunjährigen







Mittwoch, 31. Januar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



William und Catherine in Schweden - Der zweite Tag der Reise Prinzessin Beatrix wird 80 - Die ehemalige Königin wird gefeiert Marcus Schenkenberg und Versace - Eröffnung der Retrospektive







Mittwoch, 31. Januar 2018, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Die Kriegskinder von Mossul - Zerstörte Stadt, zerstörte Seelen Österreichs Studentenverbindungen - Burschen an der Macht "MeToo" im Politikbetrieb - Männer, Macht und Missbrauch



