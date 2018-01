SPRING HOPE, North Carolina (USA), 30. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hemp, Inc. (http://hempinc.com/) (OTC PINK:HEMP), ein global führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Hanfverarbeitung und Betreiber der größten Hanffabrik in der westlichen Hemisphäre, hat heute die Erfüllung der ersten Bestellung von Spill-Be-Gone bekanntgegeben, einem Produkt aus der Reihe von Absorptionsmitteln für Flüssigkeiten von Hemp, Inc. Die Bestellung war von einem Unternehmen aus Georgia aufgegeben worden.

Hemp, Inc. hatte am 4. Januar die Auslieferung der ersten Bestellungen von DrillWall, einem Spülungsverlustmaterial, und Kenaf-Faser bekanntgegeben. Somit ist Spill-Be-Gone das dritte pflanzliche Naturprodukt, dessen Vertrieb das Unternehmen in diesem Jahr aufgenommen hat. Spill-Be-Gone wird aus Kernpartikeln und Pulver der Kenaf-Pflanze hergestellt, die zu den absorbierfähigsten Naturmaterialien der Welt gehört. Das Produkt kann für die Beseitigung von Öl, Dieselöl, Hydraulikflüssigkeiten, Lösungsmitteln, Wasser und der meisten verschütteten Flüssigkeiten eingesetzt und ebenfalls in einer flammhemmenden Variante hergestellt werden. Erwähnenswert ist, dass Spill-Be-Gone eines der Produkte war, die zur Rettung von Flora und Fauna bei der BP-Erdölkatastrophe Deepwater Horizon eingesetzt wurden.

"Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit in North Carolina jetzt drei verschiedene Produkte produzieren, fertigen und verkaufen konnten", sagte David Schmitt, COO von Industrial Hemp Manufacturing, LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Hemp, Inc. "Wir betreiben die größte Schäl- und Hanfverarbeitungsanlage Nordamerikas und haben uns der Bereitstellung von umweltfreundlichen, schadstofffreien Lösungen für die Beseitigung von Überläufen und die Absorption diverser Stoffe verschrieben."

"Hemp, Inc. hat sich offiziell von einem Start-Up-Unternehmen zu einem Motor der industriellen Hanfverarbeitung entwickelt und wir befinden uns jetzt an der vordersten Front der Hanfrevolution in Amerika", sagte Bruce Perlowin, CEO von Hemp, Inc. "'Grüne' Lösungen für Branchen anzubieten, die das Befinden unseres Planeten unmittelbar beeinflussen - wie die Erdöl-, Gas- und Automobilindustrie - und gleichzeitig kleinere Landwirtschaftsbetriebe auf lokaler Ebene zu unterstützen, bedeutet nicht nur ein Gewinn für unser Unternehmen, sondern für alle Beteiligten und wir arbeiten weiterhin daran, neue Möglichkeiten der Expansion für Hemp, Inc. im Jahr 2018 zu ermitteln."

Für Anlegerbeziehungen wenden Sie sich bitte an:

ir@hempinc.com

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie, wenn Sie hier (https://globenewswire.com/news-release/2018/01/25/1304774/0/en/Hemp-Inc-Announces-Completion-of-First-Purchase-Order-for-Natural-Absorbent-Product-Spill-Be-Gone.html) klicken.

Kontakt:

Hemp, Inc.

(855) HEMP-OUT

info@hempinc.com

http://www.hempinc.com

