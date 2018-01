Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RBI +0,32% auf 34,13, davor 4 Tage im Minus (-3,68% Verlust von 35,32 auf 34,02), Telekom Austria +0,51% auf 7,92, davor 4 Tage im Minus (-2,96% Verlust von 8,12 auf 7,88), Lenzing +0,39% auf 102,4, davor 4 Tage im Minus (-6,68% Verlust von 109,3 auf 102), FACC -4,29% auf 20,1, davor 3 Tage im Plus (5,21% Zuwachs von 19,96 auf 21), Wiener Privatbank -0,82% auf 12,1, davor 3 Tage im Plus (6,09% Zuwachs von 11,5 auf 12,2), Uniqa -1,06% auf 9,82, davor 3 Tage im Plus (2,48% Zuwachs von 9,69 auf 9,93), Semperit +0,74% auf 20,3, davor 3 Tage im Minus (-16,22% Verlust von 24,05 auf 20,15). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:S Immo 15,1 (MA100: 15,13, xD, davor 54 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200...

