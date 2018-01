BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband der deutschen Privatsender heißt künftig Vaunet - und nicht mehr VPRT. Der neue Name leite sich aus den Anfangsbuchstaben von "Video" und "Audio" als Eckpfeiler des Verbandes sowie dem Begriff "Network" ab, hieß es am Dienstag nach einer Mitgliederversammlung in Berlin. Der bisherige Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT), der 150 Mitglieder vertritt, wolle stärker die wirtschaftliche, gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der privaten audiovisuellen Medien vermitteln. Die Umbenennung soll am 21. Mai 2018, dem UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt, vollzogen werden./ee/DP/tos

