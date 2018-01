Ob Investition, stilistisches Statement oder Traditionspflege - gebrauchte Luxus-Uhren sind beliebt wie nie. Was ihren Reiz ausmacht - und was sie kosten.

Leinwandlegenden leben nicht nur in den Köpfen der Menschen. Sie prägen auch Produkte. Wer seine Gedanken etwa zu Audrey Hepburn im Spielfilm "Frühstück bei Tiffany" schweifen lässt, dem kommt sogleich auch die große schwarze Sonnenbrille der Marke Oliver Goldsmith in den Sinn. Der Name Paul Newman wiederum ist eng mit einer Uhr verbunden. Ob bei Filmauftritten, Oscar-Verleihungen, Autorennen: Stets war Newman in Begleitung seiner Rolex Daytona zu sehen, mit ihrem schwarzen Lederarmband, dem weißen Ziffernblatt und den silbernen Zeigern. Stars machen Produkte zu Ikonen. Und treiben ihre Preise, versteht sich.

Bevor Paul Newman sie zu seiner Partnerin kürte, interessierte sich kaum jemand für die schöne Daytona. Auch wenn sie nur 200 Dollar kostete. Aufgrund ihrer damals ungewöhnlichen Optik mit integrierter Stoppuhr, erschien sie den meisten einfach zu sportlich. Vor einigen Monaten nun legte ein anonymer Käufer bei einer Auktion in New York für eine Newman-Daytona 15 Millionen Euro hin. Nie zuvor hat jemand mehr Geld für eine Armbanduhr auf den Tisch geblättert - schon gar nicht für ein getragenes Modell. Was ist passiert?

Nun, das Smartphone hat Armbanduhren überflüssig gemacht - und damit endgültig als Luxusgut etabliert. Die man zudem noch hervorragend sammeln kann. Mittlerweile besitzen knapp sieben Millionen Menschen in Deutschland einen Zeitmesser, der mehr als 500 Euro gekostet hat. Im vergangenen Jahr wuchs vor allem das Preissegment ab 10.000 Euro, ergab der Uhren-Monitor des Marktforschungsinstituts Sinus und der Unternehmensberatung Responsio.

Doch nicht jeder verfügt über das Budget, beim Luxusjuwelier zuzuschlagen. Seit einigen Jahren finden deshalb auch gebrauchte Uhren immer mehr Liebhaber: "Weil sie einzigartig sind", sagt Stefan Muser, Leiter des auf Uhren spezialisierten Mannheimer Auktionshauses Crott: "Das weckt bei vielen Menschen den Jagdinstinkt." Gleichzeitig sind Vintageuhren ein Statement für Tradition und gegen digitale Kinkerlitzchen, für klares Design gegen kurzfristige Moden, für das Besondere gegen den Massengeschmack.

Entsprechend steigt bei Händlern die Nachfrage nach Uhren, die 35 Jahre und älter sind: Sie dienen nicht mehr bloß einer zahlungskräftigen Wirtschaftselite als Statussymbol. Sondern ihre Ästhetik weiß auch junge Großstadthipster zu begeistern. Die Oldtimeruhren strahlen nicht nur ein gewisses Understatement aus, setzen sich nicht nur wohltuend ab von den glatten, mechanistischen Smartwatches mit Retina-Display. Sondern ihr enormer Wiederverkaufswert macht sie auch für Schnäppchen- und Renditejäger interessant, die ihr Geld im Niedrigzinszeitalter nicht zur Bank, sondern am Handgelenk tragen wollen.

Doch woran erkennen Käufer, ob sich der Kauf einer Vintageuhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...