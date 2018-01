¦ Bitkom-Forum Telekommunikation und Medien am 30. Januar 2018 in Berlin ¦ Berg: "Breitbandausbau in Deutschland muss Priorität für die nächste Bundesregierung haben" ¦ Livestream zur Veranstaltung Berlin, 30. Januar 2018 Deutschland und Europa stehen vor der Herausforderung, durch flächendeckende...

