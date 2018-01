Die Commerzbank hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen von 45 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der vorläufige Vorsteuergewinn im vierten Quartal habe voll und ganz der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem habe der Stahlhersteller ein solides Schlussquartal hinter sich und die Ziele für 2018 seien auf den zweiten Blick nicht übel. Das Kursziel hob er unter anderem wegen der verbesserten Stahlpreisspannen und den verbesserten mittelfristigen Aussichten für den Sektor an./tih/ck Datum der Analyse: 30.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0098 2018-01-30/19:32

ISIN: DE0006202005