Moskau hat bei einem Syrien-Kongress Anhänger und gemäßigte Gegner von Präsident Assad zusammengebracht. Damit erhöht Russland den Druck - auf die bewaffnete Opposition, die Vereinten Nationen und die westlichen Staaten.

Russland als wichtiger Machtfaktor in Syrien dringt auf eine politische Neuordnung des vom Krieg zerrütteten Landes. Es rief in Sotschi einen "Kongress der Völker Syriens" zusammen, der am Dienstag nach Angaben der Opposition über die Bildung einer Verfassungskommission beriet. Dies bringt die Vereinten Nationen in Zugzwang, deren Friedensprozess in Genf ebenfalls eine neue Verfassung vorsieht. Die Gespräche stecken aber seit langem fest.

"Die Bedingungen sind gegeben, ein tragisches Kapitel in der Geschichte Syriens zu beenden", schrieb Präsident Wladimir Putin in einem Grußwort für den Kongress. Außenminister Sergej Lawrow verlas die Botschaft vor mehreren Hundert Vertretern verschiedener Volks- und Religionsgruppen. Allerdings boykottierten wichtige syrische Rebellengruppen das Treffen.

Überschattet wurde es auch von den aktuellen Gefechten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...